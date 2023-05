LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Esposito supera il primo turno! Manuel Lombardo affronterà il kazako Shamshayev

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.31: Il coreano Kang batte il saudita Hamad 10.30: Il russo Makhmadbekov batte ilSmagulov ed è ai sedicesimi 10.26: Ilper doppio waza ari il turco Demirel e sarà l’avversario dial secondo turno. Ilè numero 13 al mondo e dunque avversario ostico per l’azzurro 10.22: Il belga Umayev vince la battaglia con il rappresentante dei rifugiati Majidi e si qualifica per i sedicesimi 10.19: L’algerino Dris elimina l’armeno Karapetian 10.12: Avanzano ai sedicesimi il tunisino Ben Chalbi che batte l’indiano Kumar e il greco Tsoutlasvili che batte per ippon il krighizo Turdubaev 10.07: La Spagna si riscatta subito con la vittoria di Cases Roca sul polacco Morka. L’iberico ...

Prima medaglia in carriera ai campionati del mondo per l'atleta romana che gareggia nella categoria 52 kg e che dopo otto partecipazioni riesce finalmente a salire sul podio.