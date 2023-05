LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | è il momento della Finale per l’oro di Manuel Lombardo!

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 Uno shido per lo svizzero. 18.02 Sta un po’ soffrendo Lombardo la fisicità dello svizzero. 18.01molto equilibrata, con Stump che cerca di sorprendere a terra Lombardo. 18.00 VIA ALLA! 17.55 E ora, cari amici di OA Sport, è ildeldei -73 kg tra Lombardo e Stump. 17.53 Viene dato il terzo shido a Margelidon e quindi il bronzo mondiale va a Yuldoshev, con l’uzbeko in lacrime per la gioia. 17.52 Attenzione Margelidon sanzionato con il secondo shido! 17.51 Si va al Golden Score in questaper il bronzo: Margelidon e Yuldoshev entrambi con uno shido. 17.49 Shido per entrambi i contendenti in questaper il bronzo dei -73 ...

Dal kung fu al, passando per il jujitsu, la kick boxing, la hockey roll, lo stand up paddle, ... 7 aree a tema e 6show al giorno, oltre a 20 playground gratuiti in cui cimentarsi con i ...... con il supporto organizzativo della Pgf, per "Sport Is" ricordando Fabio Falchetti", la ... dall'artistica alla ritmica, dal wushu al, dall'attività funzionale a quella posturale, dallo ..., atletica e calcio a 5), Casa e Lavoro A.p.s. (calcio a 5), Ass. Club Integriamoci (calcio a ... La manifestazione per le scuole "Sport Is/Life - Ricordando Fabio Falchetti" è già iniziata ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: attesa per Manuel Lombardo, tabellone difficile per le azzurre OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Ci si avvia al Golden Score, ma è la coreana Huh che sta costruendo qualcosa di più. Non a caso la mongola ha subìto un altro shido. 17.06 La mongola Lk ...L'azzurro Manuel Lombardo, 24enne piemontese, è in finale nella categoria -73 kg dei Mondiali di Judo a Doha. Nel confronto per l'oro affronterà lo svizzero Nils Stum. In semifinale Lombardo aveva avu ...