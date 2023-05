LIVE Giro d’Italia 2023 | Venosa-Lago Laceno in DIRETTA | problema meccanico per Evenepoel

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.50 Al momento la maglia rosa è segnalata a 3’20” dai sette battistrada, Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Warren Barguil (Team Arkéa Samsic), Andreas Leknessund (Team DSM), Amanuel Ghebreigzabhier e Tom Skujins (Trek – Segafredo). 14.48 Il belga però è stato atteso da tutta la sua squadra, e anche il gruppo principale ha rallentato per permettere il suo rientro. 14.46 Attenzione, perché la maglia rosa Remco(Soudal-QuickStep) si è staccato dal gruppo principale, probabilmente a causa di un. 14.43 Bruno Armirail sta cercando di riportarsi sul gruppetto al comando. Il francese ...

Subito tempo di salite dure al Giro d'Italia. Dopo la crono inaugurale e due tappe risolte in volata, si arriva in provincia di Avellino, sul Lago di Laceno. In mezzo tre Gran Premi della Montagna di ...