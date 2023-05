LIVE Giro d’Italia 2023 | Venosa-Lago Laceno in DIRETTA | partenza velocissima | gruppo ancora compatto

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.20 Pinot vince in scioltezza il GPM di Passo delle Crocelle e rafforza la sua leadership. Secondo Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious). 14.19 Rientrano diversi corridori su Pinot. 14.18 Si stacca Tesfatsion. Pinot resta invece avanti e ora cercherà di conquistare il massimo dei punti dal GPM di Passo delle Crocelle. 14.17 Barguil è stato ripreso subito dal. Rimangono davanti Tesfazion e Pinot. Ilcomunque è poco dietro. 14.16 Natnael Tesfatsion (Trek – Segafredo) e Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) raggiungono Barguil. 14.14 Allunga Warren Barguil (Team Arkéa Samsic). 14.13 Continua a piovere sulla corsa. 14.12 Mancano circa 3,5 km al GPM di Passo delle Crocelle. 14.09 Il ...

Evenepoel difende la sua Maglia Rosa dagli attacchi dei vari Roglic, Almeida, Thomas e Geoghegan Hart Day - 4 deld'Italia 2023. Dopo la vittoria di Michael Matthews a Melfi, è in corso la ...... a conclusione di una carovana internazionale di circa 150 persone che ha compiuto ildello ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ......anni il gruppo è pronto a dire addio ai propri fan con una serie di concerti straordinari in... al Rock Am Ring, all'Xtrazuerich, al Caribana Festival, al Novarock Festival, a Jesolo con un...

LIVE Giro d'Italia, la 4ª tappa. Gara nervosa, fallita più di una fuga finora La Gazzetta dello Sport

Grazie alla partnership la Corsa Rosa si rilancia in chiave web3 e annuncia l’arrivo del Metagiro Rcs Sport annuncia la partnership con Vvita, brand italiano del mondo web3, rilancia Il Giro d’Italia ...Subito tempo di salite dure al Giro d'Italia. Dopo la crono inaugurale e due tappe risolte in volata, si arriva in provincia di Avellino, sul Lago di Laceno. In mezzo tre Gran Premi della Montagna di ...