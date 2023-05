LIVE Giro d’Italia 2023 | Venosa-Lago Laceno in DIRETTA | la fuga avanza verso il Valico di Monte Carruozzo

Leggi su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.14 Intanto adesso la pioggia in corsa sembra essersi calmata, buone notizie per il gruppo. 15.11 Il gruppo intanto riprende Bruno Armirail (Groupama-FDJ). 15,09 Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Warren Barguil (Team Arkéa Samsic), Andreas Leknessund (Team DSM), Amanuel Ghebreigzabhier e Tom Skujins (Trek – Segafredo) rimangono con 4'32" sul gruppo maglia rosa. 15.06 Tra i corridori caduti in precedenza, quello che sembrava avere avuto la peggio è Stephen Williams della Israel-Premier Tech. Non sappiamo se il britannico è riuscito a riprendere la corsa. 15.03 Ora qualche chilometro di falsopiano e si torna a salireil