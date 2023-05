LIVE Giro d’Italia 2023 | Venosa-Lago Laceno in DIRETTA | inizia la marcia verso l’ultima salita

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.02 Ricordiamo che, con questo margine, la maglia rosa passerebbe sulle spalle di Andreas Leknessund (Team DSM), il miglior piazzato tra i fuggitivi a 1’40” da Evenepoel. 15.59 Si rialza il vantaggio dei primi sette a 40 chilometri dal traguardo, ora lambisce nuovamente i quattro minuti. 15.56 Scavallate le prime tre ore di corsa, si viaggia con una media di 41,5 km/h. 15.53 Il loro vantaggio rimane sempre attorno ai 3’30”. 15.50 Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Warren Barguil (Team Arkéa Samsic), Andreas Leknessund (Team DSM), Amanuel Ghebreigzabhier e Tom Skujins (Trek – Segafredo) sono ora in viaggioMontella, traguardo volante ...

I Santi Francesi torneranno on the road per un tour che li vedrà quest'estate protagonisti nei più importanti festival inper l'Italia. LA SCALTETTA Il power duo porterànuova musica sui palchi quest'estate, oltre alle canzoni più amate dai loro fan e l'ultimo progetto "in fieri" . LE DATE 5 luglio - Pavia - "...Scoperto und'affari di oltre un milione di euro Di: Redazione SardegnaInstauravano legami sentimentali virtuali per estorcere alla vittima denaro. Personale della Polizia di Stato, coordinato dalla ...... Jonathan Milan (Bahrain Victorious) Maglia Azzurra Gran Premio della Montagna: Thibaut Pinot (Groupama FDJ) Maglia Bianca miglior giovane: Remco Evenepoel (Soudal Quick - Step)d'Italia ...

LIVE Giro d'Italia, la 4ª tappa. Fuga a 7 con Albanese e Cenci: 4' sul gruppo La Gazzetta dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Live per la quarta tappa del Giro d'Italia. Partenza da Venosa, in Basilicata, e arrivo sul Lago Laceno, in provincia di Avellino ...