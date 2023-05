LIVE Giro d’Italia 2023 | Venosa-Lago Laceno in DIRETTA | gruppo ancora compatto a 100 km dall’arrivo | ritmo altissimo

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.41 La fuga ha preso il largo: circa 2’30” il vantaggio dei sette battistrada. 14.41 Ulissi è ripartito, ma ora ci saranno da capire le sue condizioni fisiche. 14.40 Williams è rimasto a terra dopo la caduta. 14.39 Caduta in! Tra i corridori a terra anche Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Stefan De Bod (EF Education-EasyPost) e Stephen Williams (Israel – Premier Tech). 14.39 I sette uomini al comando hanno ora 1? di vantaggio. 14.38 Questi i corridori al comando: Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Warren Barguil (Team Arkéa Samsic), Andreas Leknessund (Team DSM), Amanuel Ghebreigzabhier e Tom Skujins (Trek – Segafredo). Questa potrebbe ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Venosa-Lago Laceno in DIRETTA: 3 GPM sugli Appennini, rivoluzione in classifica OA Sport

