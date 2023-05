LIVE Giro d’Italia 2023 | Venosa-Lago Laceno in DIRETTA | fuga a sette in avanti | Leknessund maglia rosa virtuale

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.03 Ora qualche chilometro di falsopiano e si torna a salire verso il Valico di Monte Carruozzo, secondo GPM di giornata. 15.00 Ifuggitivi sono passati sul traguardo volante del Muro Lucano, ora per loro più di quattro minuti di margine. Primo a transitare Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa). 14.58 Intanto Bruno Armirail si è arreso, ormai è a 1’40” dalla vetta. 14.56 Intanto Evenepoel è rientrato nel gruppo dei migliori senza troppi problemi. 14.54 Il migliore piazzato tra gli uomini inè il danese Andreas(Team DSM), diciottesimo nella generale a 1’40” da Evenepoel. 14.52 Bruno Armirail (Groupama-FDJ) non riesce a riagganciarsi alla vetta, rimane ancora a ...

... Jonathan Milan (Bahrain Victorious) Maglia Azzurra Gran Premio della Montagna: Thibaut Pinot (Groupama FDJ) Maglia Bianca miglior giovane: Remco Evenepoel (Soudal Quick - Step)d'Italia ...... iOS 17 introdurrà una nuova interfaccia 'Activity' per la schermata di blocco in cui i ... Magari alla guida o comunque inper cercare una destinazione, ci si sarebbe avvalsi più volentieri di ...... il viaggio itinerante che sta portando i colori della nuova generazione Scrambler Ducati in... Tra i momenti più apprezzati anche i- sketching della nuova generazione Scrambler, organizzati ...

LIVE Giro d'Italia, la 4ª tappa. Sette in fuga, ci sono anche Albanese e Conci La Gazzetta dello Sport

Le prime reazioni della stampa alla visione del live-action de La Sirenetta promuovono a pieni voti la performance di Halle Bailey come Ariel, ma per quanto riguarda il filmGrazie alla partnership la Corsa Rosa si rilancia in chiave web3 e annuncia l’arrivo del Metagiro Rcs Sport annuncia la partnership con Vvita, brand italiano del mondo web3, rilancia Il Giro d’Italia ...