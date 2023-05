LIVE Giro d’Italia 2023 | Venosa-Lago Laceno in DIRETTA | cambia la Maglia Rosa? Occhio al maltempo

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.54 Non va via la fuga, il gruppo continua a chiudere. 12.52 Tra i protagonisti Simone Petilli, il primo a lanciare l’attacco. 12.50 Subito scatti davanti! Oggi potrebbe essere battaglia. 12.47 SI PARTE! Prende il via questa tappa interessantissima. 12.44 Problema meccanico per Jay Vine che rientra prontamente in gruppo. 12.42 Si sente la tensione in gruppo, quella odierna potrebbe essere una frazione importante. 12.39 Sono passati 12 anni da quel tremendo 9 maggio del 2011, quando Wouter Weylandt cadde dal Passo del Bocco e perse la vita. Il suo numero 108 è stato ritirato e resta nella storia della Corsa. 12.36 Meno di dieci minuti al via: oggi sarà gran battaglia per la fuga. 12.33 Attenzione anche oggi alle ...