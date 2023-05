LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | vince Paret-Peintre | classifica rivoluzionata!

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELVIDEO: LA CANZONE TRASH SU EVENEPOEL CON LE NOTE DEI RICCHI E POVERI… 17.10 Andreas Leknessund (Team DSM) è il secondo norvegese a vestire la maglia rosa dopo Knut Knudsen che la indossò nel 1975! 17.09 E’ andata proprio come voleva Evenepoel: ha ceduto la maglia rosa, ma con un margine esiguo e ad un avversario che non preoccupa in ottica graduatoria generale. Nel finale però il belga è rimasto senza gregari, un segnale che non può lasciarlo tranquillo. 17.07 Il gruppo arriva a 2 minuti con gli uomini di. 17.06 Leknessund è la nuova maglia rosa! 17.06 Albanese arriva a 56?, ma dovrebbe essere stato beffato al fotofinish da da Skujins per il terzo posto. 17.05...

LIVE Giro d'Italia, 4ª tappa. Ora è Skujins a tentare l'allungo sull'ultima salita La Gazzetta dello Sport

Live per la quarta tappa del Giro d'Italia. Partenza da Venosa, in Basilicata, e arrivo sul Lago Laceno, in provincia di Avellino ...Remco Evenepoel mantiene la maglia rosa del Giro d'Italia 2023 dopo la terza tappa con arrivo a Melfi. Segnali di vita di Primoz Roglic, che sale momentaneamente sul podio alle ...