LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina il Colle Molella | Leknessund verso la maglia rosa

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.32 Scende sotto i 5 minuti il vantaggio dei fuggitivi, 4’59” per la previsione. 16.30 Siamo a 800 metri dal traguardo volante di Montella (AV). 16.29 Albanese è cresciuto tanto come corridore. Certo se vincesse unadel genere, con una salita così dura, sarebbe una grande sorpresa. 16.28 Ilterminerà a 3 km dall’arrivo, che saranno tutti in leggera discesa. 16.28 Ora in gruppo l’andatura aumenterà per imboccare la salita nelle prime posizioni. 16.27 20 km all’arrivo, piove nuovamente con insistenza. 16.25 La salita finale, il, è un GPM di seconda categoria che misura 9,6 km, ha una pendenza media del 6,2% e massima del ...

Vinales rompe la catena all'ultimoe retrocede al 5° posto. Prossima gara il 14 maggio a Le Mans, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW JEREZ, I TEST DELLA MOTOGP...Sebbene dettagli sulla funzionalità restino vaghi, Musk ha riferito che la novità saràneldi qualche settimana. Non è chiaro quali tipi di account e media saranno in grado di far pagare ...... una serie di appuntamenti inper l'Italia, dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei ...marchio ha adottato e che lancia come un invito ad agire attraverso la sua campagna di sostenibilità "...

LIVE Giro d'Italia, 4ª tappa. Fuga a 7 con Albanese e Conci: 5' sul gruppo prima dell'ultimo Gpm La Gazzetta dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...I Santi Francesi torneranno on the road per un tour che li vedrà quest’estate protagonisti nei più importanti festival in giro per l’Italia.