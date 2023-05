LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita finale | si lotta per la maglia rosa!

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELVIDEO: LA CANZONE TRASH SU EVENEPOEL CON LE NOTE DEI RICCHI E POVERI… 16.39 Scende a 4’25” il vantaggio di Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Warren Barguil (Team Arkéa Samsic), Andreas Leknessund (Team DSM), Amanuel Ghebreigzabhier e Tom Skujins (Trek – Segafredo). 16.38 Il primo tratto dell’ascesa è molto pedalabile, sempre intorno al 4,4%. Intorno a metà la strada si impenna fino al 12%. 16.37LADI COLLE MOLELLA! 16.36 Breve tratto in discesa, poi si comincia a salire. 16.35 Anche la Ineos si porta in testa al plotone che è sempre tirato dalla squadra dellarosa ...

LIVE Giro d'Italia, 4ª tappa. Fuga a 7 con Albanese e Conci: 4'20" a -10 km La Gazzetta dello Sport

