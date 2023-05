LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Conci ci prova | poi si pianta Albanese si gestisce

(Di martedì 9 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELVIDEO: LA CANZONE TRASH SU EVENEPOEL CON LE NOTE DEI RICCHI E POVERI… 16.54 Mollema si stacca dal gruppo principale. 16.54 Il tratto duro sta per finire, siamo a 5,4 km dall’arrivo.deve dare tutto quello che ha! 16.53 Ora si muove Leknessund e va a riprendere Skujins insieme a Ghebreigzabhier e Paret-Peintre. Perde qualche metro. A 2’52” il gruppo maglia rosa. 16.52si sta incaricando da solo di inseguire Skujins. 16.52 Skujins ha guadagnato 3? su, Ghebreigzabhier, Leknessund e Paret-Peintre.in difficoltà, Berguil ormai fuori dai giochi. 16.51 6 km all’arrivo.deve tenere duro in ...

LIVE Giro d'Italia, 4ª tappa. Scatto di Conci sull'ultima salita La Gazzetta dello Sport

Live per la quarta tappa del Giro d'Italia. Partenza da Venosa, in Basilicata, e arrivo sul Lago Laceno, in provincia di Avellino ...Remco Evenepoel mantiene la maglia rosa del Giro d'Italia 2023 dopo la terza tappa con arrivo a Melfi. Segnali di vita di Primoz Roglic, che sale momentaneamente sul podio alle ...