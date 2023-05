L' Isola dei Famosi | Marco Mazzoli chiede alla moglie di sposarlo una seconda volta

Dopo già alcune settimane di sfide estreme e tensioni tra i concorrenti, l'ultima puntata dell'Famosi 2023 ha visto i naufraghi mettere alla prova le loro abilità fisiche attraverso una prova del girarrosto. Durante la prova, tuttavia, l'attenzione del pubblico è stata catturata da un ...La rottura del braccetto dello sterzo stoppa la corsa sulle strade di un'che sembra fatta ... liberi di andare contromano a velocità proibite facendo un rumore del diavolo" , è il racconto...La vacanza a Ibiza tra sole, mare e dolce far niente 'E' un atto politico', così l'influencer e modella , fidanzata di Damiano, definisce il suo weekend nell'delle Baleari in un post sul suo profilo Instagram. La fa perché - scrive - è il riposo a diventare politico 'in una società che ritiene la performance, l'...

Come tutti sanno, ci vuole poco a far spazientire le persone all'interno di un reality, ancora di più in un contesto come quello dell'Isola dei Famosi. Qui infatti non si tratta solo di convivenza, ma ...Lunedì 8 maggio è andata in onda la quarta puntata de L'Isola dei Famosi. Il televoto ha decretato l'uscita dal reality di Christopher Leoni, che dunque ha abbandonato Playa Tosta. Mentre Pamela e ...