L’Isola dei Famosi | la romantica proposta di matrimonio | la replica della conduttrice

(Di martedì 9 maggio 2023)dei, in diretta arriva unadi: il naufrago Mazzoli incontra la sua Stefaniadei, prosegue con successo la 17esima edizione del noto reality show di Canale 5. Tra i concorrenti sono sbarcati due simpaticissimi speaker Paolo Noise e Marco Mazzoli, i due naufraghi stanno movimentando questa edizione con la loro simpatia. Paolo e Marco fin dal primo giorno si sono messi in gioco e continuano a farlo quotidianamente. Leggi anche –>dei, Ilary Blasi comunica un cambiamento e zittisce un naufrago: “Ci sei pure ritornato” Ladiin diretta dall’Honduras… Questa sera nel corsoquarta puntata ...

Sono trascorsi poco più di 20 giorni dal suo inizio maFamosi continua a mietere vittime in quel di Cayo Cochinos. La puntata andata in onda lunedì 8 maggio è iniziata con una notizia affatto bella: Simone Antolini ha avuto un malore e per ......tour de forcepoliziotti della Questura di Agrigento, diretta da Emanuele Ricifari, per il fotosegnalamento e la preidentificazione degli ospiti del centro, stamani in 360 hanno lasciato: ...La risposta epica di Simona Ventura Ed effettivamente nel lontano 2007 quandoFamosi andava in onda su Rai 2 e a condurre c'era Simona Ventura , Cecchi Paone aveva avuto una litigata ...