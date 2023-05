“L’Isola dei Famosi” | Alvin parla del suo rapporto con Ilary Blasi | le sue dichiarazioni

Leggi su tvzap

(Di martedì 9 maggio 2023) News Tv.“Isola dei”. La nuova edizione de “dei” è già entrata nel vivo. Protagonisti i naufraghi, ma anche le personalità presenti in studio. Quest’anno, come ben sapete, è stata riconfermata al timone del programma, così comenel ruolo di inviato. I due l’anno scorso hanno avuto undi amore-odio, ma poi hanno confessato che non c’è nessun tipo di attrito. Anche quest’anno, però, non mancano i punzecchiamenti a distanza. In un’intervista rilasciata a “TV Sorrisi e Canzoni”,hato del suocon la conduttrice. (Continua…) Leggi anche: “dei ...