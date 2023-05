L’ira di Vlahovic desta dal sonno l’Italia | negli stadi di Serie A regna il razzism…la maleducazione

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 9 maggio 2023) Domenica sera, dopo il doveroso omaggio al Napoli Campione, la Domenica Sportiva ha aperto una pagina molto dolorosa mettendo in evidenza il casopesantemente insultato in unoo che persevera e perfeziona sempre più la cultura del razzismo. E’ accaduto nuovamente al Gewissum dove i tifosi atalantini hanno bersagliato a lungo Dusan Vlaovhic con cori discriminatori del tipo “ sei uno zingaro”. Lunga analisi ne è seguita sulla filosofia di Gasperini che ritiene distinguere il razzismo dallae il coro di condanna dei conduttori. Il giocatore che ha zittito la curva atalantina è stato ammonito da Doveri ma è più che probabile che la Figc grazierà il serbo com’è stato per Lukaku. Anche Gianni Infantino ha condannato tale forme di razzismo chiedendo sanzioni severe Finalmente, almeno per ...