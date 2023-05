L’ipocrisia dell’Ue | va dal dittatore Xi | ma boicotta i ministri di Israele

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 9 maggio 2023) Per l’evento ‘La Giornata dell’Europa’ che doveva tenersi a Tel Aviv, l’Unione Europea ha scelto di annullare il ricevimento diplomatico pur di impedire la partecipazione, e di conseguenza il discorso, che avrebbe dovuto tenere il ministro della Sicurezza Nazionale di, Itamar Ben-Gvir. Annullato il ricevimento La decisione è stata presa dopo le consultazioni tenutesi durante la giornata tra gli ambasciatori europei e il Servizio europeo per l’azione esterna a Bruxelles. Una dichiarazione rilasciata dalla delegazione dell’Unione europea inafferma: “Non vediamo l’ora di celebrare la ‘Festa dell’Europa’ il 9 maggio come ogni anno. Purtroppo quest’anno abbiamo deciso di annullare il ricevimento diplomatico perché non vogliamo dare una piattaforma a coloro le cui opinioni contraddicono i valori rappresentati dall’Unione europea. Tuttavia, ...