lionel messi potrebbe non essere l' unico big a lasciare il psg quest' estate | anche

(Di martedì 9 maggio 2023) Estratto da www.corrieredellosport.it neymar Non solo, a fine stagione l'altro big pronto a salutare sarebbe Neymar. Il club di Parigi infatti ha intenzione di ridurre in modo drastico la rosa per la ...

Se n'è parlato tanto negli ultimi giorni e alla fine l'ipotesi della riproposizione del duello che ha visto contrappostie Cristiano Ronaldo per anni inizia a prendere definitivamente forma: stando a quanto rivelato da una fonte saudita vicina alle trattative alla Afp (Agence France - Presse), infatti, l'...Estratto da www.corrieredellosport.it neymar Non solo, a fine stagione l'altro big pronto a salutare sarebbe Neymar. Il club di Parigi infatti ha intenzione di ridurre in modo drastico la rosa per la prossima stagione e ha quindi aperto a ...Così, via social, Jorge, padre die persona che cura gli interessi del figlio dopo le indiscrezioni di fonte saudita secondo cui sarebbe già stato raggiunto un accordo per il ...

Né PSG, né Barcellona e neanche Arabia Saudita. Jorge Messi nega con determinazione le notizie in merito a un presunto accordo già trovato tra il figlio ...(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Non c'è assolutamente nulla di concordato con nessun club per il 2023-24. Decideremo alla fine della stagione. Non è stato né firmato ...