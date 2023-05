L' intelligenza artificiale terrorizza chi lavora in ufficio | lo studio è inquietante

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 maggio 2023) Se l'automazione e la digitalizzazione hanno finora portato alla perdita di posti di lavoro nella produzione, il ruolo crescete dell'metterà sempre più a rischio i posti di lavoro in. Ad affermarlo è lo‘Arbeit 4.0 - The future of work' pubblicato dal gruppo di lavoro per l'osservazione del mercato del lavoro nella Svizzera orientale (Amosa) pubblicato oggi a Zurigo. ChatGPT e altre applicazioni che usano questo tipo di tecnologia stanno cambiando radicalmente il mondo del lavoro. Il rapporto evidenzia come ad essere particolarmente colpiti, saranno gli impieghi nei settori del marketing e della distribuzione, della vendita al dettaglio, del commercio e della produzione industriale. Questi settori rischiano di essere particolarmente a rischio, in quanto presentano un'elevata ...