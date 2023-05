L’importanza di recuperare il legame tra persone e ambiente

Leggi su linkiesta

(Di martedì 9 maggio 2023) Il Consiglio d’amministrazione della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda ha erogato un contributo pari a 1,2 milioni di euro al Policlinico di Milano per l’anno 2023. La somma supera del venti per cento quella dell’anno precedente. Grazie a questi fondi verrà finanziata la realizzazione di progetti nell’ambito della ricerca scientifica, della tutela dei beni culturali e dell’umanizzazione delle cure per riportare la persona al centro dei percorsi sanitari e assistenziali. Ca’ Granda è il nome con cui storicamente veniva chiamato l’Ospedale Maggiore di Milano, conosciuto oggi come Policlinico. Il termine ne fa intuire la forte natura assistenzialista e caritatevole, che fin dai tempi del Ducato di Milano attingeva dalle risorse dei benestanti per fornire cure, cibo e sostegno ai più poveri e agli ammalati, diventando per molti un punto di riferimento in termini di accoglienza e supporto. ...