Liliana Segre rieletta presidente Commissione contro odio

Commentando la sua rielezione alla presidenza della Commissione contro l'odioha detto: "L'elezione all'unanimità mi ha commossa perché non sempre c'è stata unanimità nel passato di questa Commissione. È una Commissione alla quale tengo tantissimo soprattutto per ...La mozione per istituirla è stata illustrata dalla senatrice. "È un grande onore per me far parte di questa commissione dalla stessa senatrice. È doveroso battersi a difesa della ...Tra i temi da affrontare i discorsi di incitamento all'odio online e una sensibilizzazione che parta dagli asili La senatrice a vitaè stata rieletta presidente della Commissione ...

Al via la commissione Segre, la senatrice confermata presidente - Politica Agenzia ANSA

Si è costituita al Senato la commissione Segre, dal nome della senatrice a vita che l'ha proposta nella precedente legislatura come commissione straordinaria per la lotta a intolleranza, razzismo, ant ...Commentando la sua rielezione alla presidenza della Commissione contro l'odio Liliana Segre ha detto: "L'elezione all'unanimità mi ha commossa perché non sempre c'è stata unanimità nel passato di ques ...