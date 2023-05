Ligue 1 | il Marsiglia sbotta | in un comunicato ufficiale elenca tutti i torti subiti in campionato

1 - 2 CALCIO -1 17:00 Nizza - Rennes 2 - 1 19:00 Reims - Lille 1 - 0 21:00 Lens -2 - 1 CALCIO - EREDIVISIE 18:45 Sparta Rotterdam - PSV 0 - 1 20:00 N. E. C. - sc Heerenveen 2 - 3 20:...1 - 2 CALCIO -1 17:00 Nizza - Rennes 2 - 1 19:00 Reims - Lille 1 - 0 21:00 Lens -2 - 1 CALCIO - EREDIVISIE 18:45 Sparta Rotterdam - PSV 0 - 1 20:00 N. E. C. - sc Heerenveen 2 - 3 20:...1 - 2 CALCIO -1 17:00 Nizza - Rennes 2 - 1 19:00 Reims - Lille 1 - 0 21:00 Lens -2 - 1 CALCIO - EREDIVISIE 18:45 Sparta Rotterdam - PSV 0 - 1 20:00 N. E. C. - sc Heerenveen 2 - 3 20:...

Ligue 1, il Psg mantiene la vetta. Il Lens batte il Marsiglia e va al ... Quotidiano Sportivo

Sono ormai solamente quattro le giornate rimanenti in Ligue 1, ed i verdetti riguardo retrocessioni e accessi alla zona Europa sono ancora tuti da scrivere. Se Ajaccio, Troyes e Angers sembrano ormai ...Giornata scoppiettante in Ligue 1 la trentaquattresima, giornata dove non si arresta il duello al vertice, nessun problema per il PSG che nonostante la bufera in cui ormai naviga da settimana con il c ...