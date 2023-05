L' ex ministro Guerini indagato | omessi atti d' ufficio Rischia anche Crosetto | i pm di Roma | Ci risponda

(Di martedì 9 maggio 2023) Lorenzodel Pd è, l'accusa è omissione d'd'. Il presidente del Copasir ed exdella Difesa è stato iscritto nel registro in seguito ad un esposto del Sindacato dei militari. C’è voluta una sentenza della Corte costituzionale che sanciva il diritto dei militari ad iscriversi ad un sindacato di categoria e una successiva legge, firmata dall’alloradella Difesaed entrata in vigore ad aprile del 2022 (la legge 46). Madopo la norma che doveva risolvere la questione - riporta Open - i problemi sono continuati e nei giorni scorsi la procura diha fatto sapere all’attuale presidente del Copasir di averlo iscritto al registro degli indagati per omissione ...

... ammette Lorenzo. Anche l'ex capogruppo al Senato Simona Malpezzi mette in guardia: "Sono ... L'exdella Difesa è un altro big, leader della corrente Base Riformista, che in queste ore ...... eradegli Esteri del governo Renzi, all'epoca dell'assassinio del ricercatore friulano. Va annoverato tra i 'complici' E come lui Renzi, e così pure, magari, Letta stesso E poi, ...... firmata dall'alloradella Difesaed entrata in vigore ad aprile del 2022 (la legge 46). Ma anche dopo la norma che doveva risolvere la questione - riporta Open - i problemi sono ...

Lorenzo Guerini indagato: omissione d'atti d'ufficio. Rischia anche Crosetto Affaritaliani.it

Il presidente del Copasir ed ex ministro della Difesa, è finito nel mirino della procura di Roma in seguito ad un esposto del Sindacato dei militari ...L'intemerata contro Descalzi della segretaria invoglia i suoi fedelissimi a proporre tesi complottiste sulla vicenda Regeni. Il tutto, dopo l'incidente sugli accordi con Tripoli di Gentiloni. Il presi ...