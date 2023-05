Lesione di terzo grado e rottura del tendine | per Palomino la stagione è finita

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 maggio 2023) Zingonia. Un’altra tegola per Gian Piero Gasperini in un finale disempre più complicata: per le ultime quattro gare della. José Luisnon rientrerà per le ultime quattro giornate di campionato. La diagnosi degli esami ha dato come esito unamuscolo/a dicon riscontro dideldistale del muscolo semitendinoso destro. Resta sempre in attesa di esami strumentali Boga, uscito al 65’ del match contro la Juventus per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Si sono allenati a parte anche Højlund, Lookman e Vorlicky, solo terapie per Ruggeri e per il lungodegente Hateboer.