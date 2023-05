Leonardo | il Cda nomina Cingolani Ad e direttore generale

(Di martedì 9 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Cda di, che si è riunito per la prima volta sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, nel quadro di un nuovo assetto organizzativo che sarà perfezionato nelle prossime settimane e che condurrà una significativa razionalizzazione della struttura, ha conferito al presidente Pontecorvo, al quale spetta la rappresentanza legale della società e la firma sociale ai sensi di legge e di statuto, alcune attribuzioni relative, tra l'altro, a Rapporti Istituzionali Sicurezza di Gruppo e il coordinamento per i progetti di Finanza Agevolata. Il Consiglio ha altresìto nella carica di amministratore delegato eRoberto, conferendogli, tutte le relative deleghe per la gestione della società e del Gruppo, con esclusione di specifiche attribuzioni che il ...

Leonardo, colpo di scena: con Cingolani in cda entrano i consiglieri di GreenWood. Fuori Assogestioni. Il titolo chiude in rialzo dello 0,2% Milano Finanza

