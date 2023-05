Leo Messi raggiunge Cristiano Ronaldo | il viale del tramonto porta in Arabia

(Di martedì 9 maggio 2023) Dopo lo strappo con il Psg, l'argentino è pronto a firmare per l'Al-Hilal per 400 milioni all'anno. Sfiderà CR7 nella rivisitazione dell'antico duello tra due idoli oggi a fine carriera

Sono stati giorni bollenti nel rapporto- Psg:era stato sospeso per due ...... gli emolumenti di" da quanto trapela - potrebbero essere il doppio di quelli di Cristiano. Si ... E sarebbe stato proprio il prossimo approdo all' Al - Hilal, il motivo del viaggio di"......di nuovocontro Ronaldo. Il duello che ha infiammato diverse stagioni della Liga si riproporrà in Arabia Saudita. Fonti saudite, infatti, danno ormai per fatto l'accordo tra l'entourage di...

Dopo lo strappo con il Psg, l'argentino è pronto a firmare per l'Al-Hilal per 400 milioni all'anno. Sfiderà CR7 nella rivisitazione dell'antico duello tra due idoli oggi a fine carriera ...Leo Messi ha un accordo di massima per giocare in Arabia Saudita nella prossima stagione. A rivelarlo una fonte vicina alla trattativa.