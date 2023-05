Leo Messi | addio Psg | Contratto enorme | cambia la storia del calcio

(Di martedì 9 maggio 2023) Tra pochi mesi sarà ancora Leocontro Cristiano Ronaldo, in campo e non solo fuori sui social e sui set dei rispettivi sponsor. Il capitano dell'Argentina è a un passo dall', clamoroso, al Paris Saint Germain dopo due anni fatti di amarezze non solo sportive e polemiche feroci. Dopo i flop in Champions e un campionato non ancora vinto nonostante la rosa stellare dei capitolini, l'ultimo veleno ha riguardato il viaggio non autorizzato della Pulce in Arabia Saudita che ha portato il club di Al Thani a sospenderlo. Decisione clamorosa che nasconde però la guerra sul rinnovo di. E ora fonti saudite rivelano un dettaglio decisivo:sarebbe a un passo dall'Al Hilal, la squadra rivale dell'Al Nassr che pochi mesi fa ha tesserato a peso d'oro CR7 (con risultati in campo disastrosi o quasi). ...

Lionel Messi probabilmente non rinnoverà con il Paris Saint-Germain e sono sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero in Arabia Saudita per i prossimi anni.Il padre del campione argentino ha annunciato: "Una volta finita la stagione sarà il momento di analizzare e prendere una decisione".