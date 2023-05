Leclerc e Sainz inorriditi Il labiale a Miami | indiscreto choc sulla Ferrari

(Di martedì 9 maggio 2023) Un risultato negativo a, un 5° e 7° posto, e unache non rende come le aspettative di inizio anno facevano sperare. E le espressioni di sgomento sui volti di Charlese Carlosnel parco chiuso bastano per capire come i due fossero sorpresi edai passi indietro fatti dalla monoposto. A rivelarlo è stato lo stesso pilota monegasco, che nella prima intervista televisiva rilasciata subito dopo il colloquio con il compagno di squadra ha raccontato proprio le impressioni che i due alfieri del Cavallino si sono scambiati a caldo subito dopo la corsa sul circuito statunitense: "Sì, ne stavamo parlando proprio ora con Carlos e quello che ci manca è la costanza della macchina – ha dettosvelando ciò che si sono detti con lo spagnolo – Ma non solo da ...

Ad oggi la Ferrari è straripante in qualifica, ma poi in gara, secondo, "deve accettare di farsi passare gli altri per poter estrarre tutto quello che può dalle gomme"., invece, spiega ...Ma per quanto la monoposto non sia competitiva, c'è chi è disposto a mettere sul banco degli imputati anche i piloti, Charlese Carlos: si tratta di Ralf Schumacher . F1 2023: il ....... Poco feeling Ma la cosa più grave, per il 25enne monegasco, è la poca sintonia - sempre più evidente - con la SF - 23 , la vettura realizzata quest'anno dal team Cavallino. In garasi ...

Sainz e Leclerc inorriditi dalla Ferrari a Miami: cosa si sono detti in pista subito dopo la gara Fanpage.it

Il tedesco, oggi opinionista, è stato molto critico nei confronti dei due piloti Ferrari, ritenuti anche loro responsabili in buona parte del difficile avvio di stagione del Cavallino in questo 2023 ...