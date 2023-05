Lecce | insulti e minacce alla moglie se rifiutava di avere rapporti sessuali | condannato

(Di martedì 9 maggio 2023) Attraverso la denuncia una donna della provinciaha fatto scattare le indagini e ha inchiodato un 42enne alle sue presunte responsabilità. Finosentenza di oggi, celebrata con rito abbreviato, quindi con lo sconto di un terzo della pena, ma che ha comunque condotto a una condanna a otto anni. L’uomo rispondeva di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale tentata e consumata. “Non vali una lira”, “ucciditi”. Sono solo alcune delle frasi che la donna si sentiva dire, o meglio urlare, dal marito. Più volte negli ultimi anni l’uomo l’ha anche costretta ad, altrimenti l’avrebbe picchiata. Adesso è statoper maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale tentata e consumata. Le indagini hanno fatto emergere una convivenza segnata ...

Insulti e minacce alla moglie se rifiutava di avere rapporti sessuali: condannato Today.it

Un uomo della provincia di Lecce dovrà scontare otto anni per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Spesso la donna, terrorizzata, si rifugiava nella stanza dei figli ...Giudicato in abbreviato un marito violento della provincia di Lecce. Avrebbe anche consumato alcool e stupefacenti davanti ai figli minori, costretti ad assistere a tremende liti e soprusi fra le pare ...