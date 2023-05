Leao | tutto in 24 ore! Dubbi? Pioli ha già il Milan anti Inter ? CdS

(Di martedì 9 maggio 2023) Per capire se Rafaelci sarà o meno contro l’bisogna aspettare la rifinitura di oggi. Intanto,ha già la formazione delin testa per sfidare la squadra di Inzaghi LE ULTIME ? L’attesa sta per finire, oggi vigilia di, andata delle semifinali di Champions League. In casa rossonera, si monitorano le condizioni di Rafael. Il portoghese, alle prese con un’elongazione muscolare, ieri ha fatto terapie senza lavorare con la palla. Tra oggi e domani mattina si deciderà se convocarlo o meno per il grande euroderby. Sarà decisiva probabilmente la rifinitura del tardo pomeriggio. Intanto,ha già in testa la formazione che sfiderà i cugini. Senon dovesse farcela pronto Saelemaekers. Il belga ...

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sul Milan in vista del derby di domani sera: "Leao verso il no. Panchina possibileChristian Vieri, ex calciatore, in un'intervista ha parlato della semifinale di Champions League tra Milan e Inter ...