(Di martedì 9 maggio 2023) La presenza di Rafaelinsarà incerta fino a qualche ora prima dell’inizio della partita (ore 21 a San Siro). Il problema muscolare, secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è, ma i dubbi saranno scioli solo domani. PRESENZA IN DUBBIO – Il problema muscolare per Rafaelc’è. Ieri assoluto riposo e fisioterapia. Oggi corsa dritta senza cambi di direzione. Domani farà corsa e accelerazioni al mattino, solo a quel punto si capirà se il muscolo starà bene oppure no. In una semifinale di andata ilvaluterà bene la situazione prima di sfidare l’, ma la sensazione è che non ci sia grande possibilità di vederlo titolare. Questo vuol dire che dipenderà da quello che sentirà domani mattina il ragazzo che starà insieme allo staff medico del...

Tutti conosciamo le sue qualità. Sappiamo che potrebbe esserci o meno, prenderemo qualche ... "Non c'è spirito di vendetta, pensiamo ale a fare domani un risultato positivo " ha ...- 'È un grande, con un fisico incredibile. A seconda del movimento che faccio, gli do la palla ... FUTURO - 'Adesso sono concentrato sulcon il Milan. Voglio restare al top, al cento per ...Tutti conosciamo le sue qualità. Sappiamo che potrebbe esserci o meno, prenderemo qualche ... "Non c'è spirito di vendetta, pensiamo ale a fare domani un risultato positivo - ha ...

Leao presente in Milan-Inter Si decide domani! Ecco la percentuale – Sky Inter-News.it

"Leao oggi ha svolto il lavoro che era in programma di fare". Stefano Pioli fa il punto sulla condizione del portoghese, che in mattinata ha provato sul campo a testare le sue condizioni. "Domani prov ...Milan contro Inter vuol dire tante cose, soprattutto se si parla di una semifinale di Champions, remake della stracittadina europea di vent'anni fa che tenne con il fiato sospeso un'intera città per s ...