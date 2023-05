Le riforme istituzionali e l’eterna politica del disapprendimento automatico

(Di martedì 9 maggio 2023) Più soporifero del dibattito sullec’è solo il dibattito sull’allarme democratico dellefatte solo da una parte, ovviamente se la parte è la destra perché quando, come nella tragica stagione del Capitolo V, le ha fatte da sola la sinistra l’apprensione magicamente scema. Il dibattito sullee le polemiche sullesono il nostro giorno della marmotta, la perenne ripetizione dell’identico, una specie di scemenza artificiale che addestra le migliori menti della nostra generazione a non imparare niente dall’esperienza e semmai a reiterare gli errori del passato, un formidabile algoritmo umano basato sul disimparare, “machine unlearning”, che dovrebbe essere studiato alla Silicon Valley quanto a ...

AGI - Giorgia Meloni 'avverte' le opposizioni all'indomani dell'incontro sulleconvocato a Palazzo Chigi. Ad Ancona, dove - ricorda - il 23 agosto apri' la campagna elettorale delle Politiche che l'hanno portata al governo, la premier torna in piazza per ...Agli incontri partecipano anche i vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro per lee la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti ...C'è chi accusa il premier Meloni di voler accentrare il potere su di sé. Per questo starebbe pensando ain senso presidenziale. Se n'è parlato anche nel corso della puntata di Stasera Italia in onda l'8 maggio su Rete4. Ospite in studio era Massimiliano Romeo, senatore della Lega. '...

Regioni: "Meloni ci incontri sulle riforme istituzionali" TGCOM

Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ...La presidente di Azione: "Sconsiglio alla premier di di procedere da sola. Bisogna cambiare pure il bicameralismo. Ma non modifichino le regole del gioco ...