Le riforme costituzionali e il nodo referendum | oggi gli incontri con le opposizioni

'Non faremo come la destra, sullenoi ci siamo ma adesso aspettiamo che il governo Meloni scopra le carte per capire se fanno davvero sul serio oppure vogliono solo parlare d'altro'. E' una Raffaella Paita , ...Lo ha detto alla Camera il leader di Azione, Carlo Calenda, dopo l'incontro del Terzo polo con la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, sulleistituzionali. "Abbiamo definito il perimetro ...' È positivo che sia stato avviato un dialogo sulle. Siamo disponibili a discutere delle regole, partendo dalle nostre proposte: il sindaco d'Italia, l'elezione diretta del premier, e il superamento del bicameralismo'. Così la ...

La premier ha iniziato oggi il confronto con le forze politiche in vista delle riforme costituzionali volute dalla maggioranza. Conte boccia il presidenzialismo, ma apre alla bicamerale ...(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2023 "Non si è capito in cosa consista questo mandato elettorale ricevuto, Meloni voleva sapere da noi quello che avremmo proposto, ma non abbiamo capito la loro propo ...