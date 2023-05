Le Relazioni Difettose – L’amore non corrisposto

Leggi su iodonna

(Di martedì 9 maggio 2023) Cara Ester, ti racconto questa storia sperando che la mia esperienza serva a qualcuna per evitare o quantomeno riconoscere per tempo soggetti per così dire “non positivi per la propria autostima e il proprio cervello, oltre che cuore”. Incontro R. Ad un bar, amico di amica… lo vedo mi si apre un mondo ed il cuore. Ci piacciamo, evidente, ma in quel momento la cosa finisce lì e amen. Ma io penso e ripenso a lui, a quegli occhi meravigliosi e mi dico lo devo rivedere. Gli chiedo l’amicizia su fb e scopro che lui aveva chiesto di me all’amica comune ma che non era riuscito ad avere il mio numero per imbarazzo. Lui, separato da circa 8 mesi dopo un matrimonio durato più di 10 anni… Io single quarantenne senza figli. Usciamo insieme ci piacciamo… messaggi telefonate scocca la scintilla ci baciamo. Arriva agosto partiamo rispettivamente con i nostri amici ma ci sentiamo ...