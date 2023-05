Le più toccanti frasi sulla mancanza di una persona morta

Leggi su dilei

(Di martedì 9 maggio 2023) Perdere unacara è forse il dolore più grande che si può provare: la sua assenza pervade ogni cosa, si nasconde in ogni nostro piccolo gesto e ci accompagna giorno dopo giorno, mentre la ferita che ha lasciato sembra non poter mai cicatrizzare. Per stare meglio ci vuole tempo, e il viaggio verso la guarigione è diverso per ognuno di noi. A volte potremmo sentirci come se nulla più avesse significato, e la sofferenza prende il sopravvento. Ma la vita va avanti, il sole torna a sorgere di nuovo e prima o poi ci troveremo a sorridere ancora, lasciando che le lacrime finalmente si asciughino. La, però, non se ne andrà mai. Avremo sempre un piccolo vuoto a ricordarci chi non c’è più, con un po’ di amarezza per tutto quello che abbiamo perso e che sarebbe potuto essere. Su DiLei abbiamo raccolto alcunefamose che ...