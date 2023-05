Le parole "razziste" non sono l'unico motivo per cui vogliono censurare Mark Twain

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 9 maggio 2023) “Allora ho preso il fucile eandato nel bosco a caccia di qualche uccello, invece ho avvistato un maiale selvatico. Con un colpo ho steso l’amico e l’ho portato al campo”. Leggendo “Le avventure di Huckleberry Finn” di, nella nuova traduzione pubblicata da Oligo, ho capito perché oggi questo grande classico è censurato e boicottato. Non solo per la parola “negro”, al tempo dinormalissima e in questa nuova edizione giustamente conservata. Anche perché è la storia di un ragazzo che caccia e pesca. Senza licenza e senza scrupoli. Per mangiare e per diventare uomo. Qualcosa di insopportabile in tempi che impongono l’indifferenziazione sessuale, l’effeminatezza, la mollezza. Un tredicenne armato! Autosufficiente! Allegro! Qualcosa di intollerabile per la cultura del piagnisteo, ...