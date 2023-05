Le paghe da fame degli stagisti italiani | «Mi danno 700 euro ogni due mesi»

Leggi su open.online

(Di martedì 9 maggio 2023) Glifanno la. Perché gli stipendi medi per i giovani agli esordi non compensano nemmeno le spese per l’alloggio. E il caso più eclatante è quello di Milano. Dove con uno stipendio medio da stage pari a 669il costo della vita mensile arriva a 1.506 tra affitti, spese e consumi. A Roma invece lo stipendio è più alto: 792. Ma anche le spesetrenta giorni lo sono: 1.204. Così come a Torino, dove uno stagista viene pagato 657e la vita costa circa 100in più. La classificastipendila pubblica oggi La Stampa. Che racconta come il capoluogo meneghino sia la migliore in termini di offerte: 1.167 posizioni aperte. Poi ...