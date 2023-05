Le minoranze servono | anche nei partiti in cui non ci si riconosce più

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 9 maggio 2023) Al direttore - Cottarelli non è la mia cup of tea, ma quando dice che stare in questo Pd è inutile gli si può dar torto?Micaela Farroni Cottarelli ha ragione da vendere quando critica l’impostazione ideologica del nuovo Pd, impostazione che sembra essere indirizzata a rinnegare buona parte del Dna riformista del partito. Ma non sono sicuro che togliere a un partito la possibilità di esprimere posizioni alternative rispetto a quelle dominanti sia una mossa che contribuisce a difendere la causa riformista (posizioni che, tra l’altro, prima ancora di essere criticate andrebbero ascoltate dato che la caratteristica del Pd modello Schlein è l’essere silente più che essere divisivo). Leneiin cui non ti riconosci più. E se poi, come messaggio di commiato, si sceglie di smarcarsi da una ...