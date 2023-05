Le Iene | scudetto del Napoli | tutti i pegni pagati dai vip da Paolantoni a D’Alessio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 maggio 2023) I vip pagano pegno dopo la vittoria delloda parte del: lo speciale e divertente servizio Stasera, martedì 9 maggio, in prima serata su Italia 1, nel servizio di Filippo Roma tutte le divertentissime immagini deidi Alessandro Siani, Gigi, Raffaella Fico, Francescoe Luigi De Magistris, promessi e realizzati per Ledopo la conquista del terzodelcalcio. Con qualche settimana d’anticipo sulla fine del campionato italiano, “Le” avevano chiesto ai cinque napoletani celebri e super tifosi cosa sarebbero stati disposti a fare in caso della vittoria del titolo. I cinque hanno raccontato a Filippo Roma quali fossero i loro riti propiziatori per ogni partita e quali invece ...