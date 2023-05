Le Iene | anticipazioni del 9 maggio | Il Napoli vince lo scudetto | Francesco Paolantoni si spoglia | ecco perchè

Leggi su movieplayer

(Di martedì 9 maggio 2023) Questa sera, 92023, su Italia 1 andrà in onda una nuova puntata del programma LeleQuesta sera, il 92023, su Italia 1 andrà in onda una nuova puntata de Le, con Belen come conduttrice. Accanto a lei ci saranno i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Gli inviati del programma ritornano a Trevignano per assistere all''estasi' della presunta santona. La scorsa settimana il programma ha mandato in onda la prima intervista rilasciata da Gisella Cardia, pseudonimo di Maria Giuseppina Scarpulla, presunta veggente della famosa Madonna di Trevignano, a Gaston Zama, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Questa sera Leoffriranno una cronaca completa e approfondita dell'evento …