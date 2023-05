(Di martedì 9 maggio 2023) Pizza, pizza margherita, se mangi con le mani poi ti lecchi le ditaI l piatto più famoso d’ha una storia millenaria. Uno degli simboli del Belpaese, c’è chi fa risalire le origini della pizza al Neolitico. La prima volta che sentiamo parlare di «pizza» è però nel 1195 e poi ancora nella Curia Romana del 1300 dove si descrivono alcuni prodotti da forno con i termini «pizis» e «pissas». Il primo accenno di pizza a Napoli non tarda ad arrivare e nel 1535, Benedetto di Falco scrive che «la focaccia, in napoletano è detta pizza». Dal 2017, «l’arte del pizzaiolo napoletano» è stata dichiarata patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO e ancora oggi, la pizza è seconda solo al riso come alimento più consumato a livello globale. Non solo, il termine «pizza» sarebbe la parolana più famosa e più diffusa al mondo, ancor prima del semplice ...

Le dieci migliori pizzerie d'Italia Panorama

