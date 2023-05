Sapienza attendeva gli ufficiali di gara all'interno degli spogliatoi profferendo nei ... Era a questo punto che il DDG, non essendo più nellepsico fisiche, decideva di non ...A Libero , Baiardo ha ricordato di aver conosciuto Giuseppe eGraviano nel febbraio del ... Non nelledelle 860 persone in regime di 41 bis, che è una cosa a mio giudizio vergognosa. ...Il 39enne motociclistaDebbi, è morto nel tardo pomeriggio di lunedì all'ospedale Maggiore di Parma, dopo un ... Le suesono apparse da subito gravissime e a distanza di un giorno e ...

Le condizioni di Filippo Falco Cagliari Calcio

Nell'Emiliano un uomo di 39 anni ha perso la vita a seguito di un incidente in moto da cross avvenuto nel crossodromo di Castellarano: a nulla è valso il soccorso in eliambulanza ...Il presidente Filippo Antonio De Cecco fa il punto sul mercato della pasta. L’azienda di famiglia ha chiuso il 2022 a quota 620 milioni di fatturato con una crescita del 20% nell’ultimo anno e un prog ...