(Di martedì 9 maggio 2023) C'è stata la consueta parata militare a Mosca, per ricordare la sconfittaGermania nazista, ma alcuni eventi sono stati annullati per questioni di sicurezza

2023 - 05 - 09 10:27:30 A Mosca annullata la parata aerea per il V Day La parata aerea prevista nelleGiorno della Vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca per commemorare il 78ø ...... centro dellerusse per l'anniversario della vittoria sulla Germania nazista. L'evento ... Isolato dall'Occidente, accanto al leaderCremlino siedono sei leader delle ex repubbliche ...Con la parata militare a Mosca, sono iniziate in Russia leper la Giornata della Vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. "Solo la Russia rimane ... ha aggiunto il leaderCremlino ...

Le celebrazioni del Giorno della Vittoria in Russia Il Post

Mosca. Anniversario della vittoria sul nazismo. Putin assiste alla sfilata "Noi vogliamo la pace, l'Occidente no" È finita la tradizionale parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca, centro delle cel ...Le bomboniere sono un dono speciale e si offrono in occasioni importanti come matrimoni, compleanni, lauree, nascite e altro ancora. Per chi vuole fare un gesto importante, è necessario trovare un'ide ...