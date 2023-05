Lazio | Lotito furioso per il ko di Milano | 'A giugno farò le mie valutazioni'

(Di martedì 9 maggio 2023) Decisioni drastiche in arrivo in estate in casa. Lo lasciano presagire le parole dialla squadra, dopo la sconfitta col Milan....

Non si metta in dubbio il suo impegno per la, in queste ultime quattro partite vuole dare il ... Conabbiamo parlato molte volte, si è già stabilito di far finire la stagione, poi avremo ...Un siparietto a margine con il senatore Claudio, patron della: i cronisti gli chiedono se Morandi tifie lui risponde 'no, è tifoso del Bologna. Ma è amico mio'.Nel frattempo, la Federcalcio l'ha abolita per il futuro onde evitare il ripetersi del caso- Salernitana). Dopo una serie di ricorsi dei De Laurentiis, tutti respinti dalla giustizia ...

Lotito furente con alcuni giocatori Lazio: «Farò le mie valutazioni». Scelte drastiche in arrivo Lazio News 24

Il presidente Claudio Lotito spegne oggi 66 candeline. Come di consueto accade anche in occasione dei compleanni dei calciatori in rosa, il club ha voluto dedicargli un post di auguri con ...La Lazio fa sul serio per Gimenez. Secondo quanto riportano alcuni media messicani, il club biancoceleste avrebbe già presentato ...