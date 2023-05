Lazio | Lotito carica | ' Andiamo in Champions | siamo i primi della Capitale'

(Di martedì 9 maggio 2023) ROMA - Claudioparla nel giorno del suo compleanno. Per lui momento speciale: spegne 66 candeline a Formello, dove ha da poco festeggiato la promozione in Primavera 1baby ...

ROMA - Claudioparla nel giorno del suo compleanno. Per lui momento speciale: spegne 66 candeline a Formello, dove ha da poco festeggiato la promozione in Primavera 1 dellababy capitanata (a livello ...parla anche delle altre squadre della. "Il ritorno dell'Under 19 nel campionato Primavera 1 è per me motivo di grande soddisfazione, avevo delegato mio figlio la guida di questo comparto,....... Come riferito dai media messicani infatti, i biancocelesti avrebbero rotto gli indugi individuando il perfetto vice Immobile per la prossima stagione: Santiago Gimenez. Tare eavrebbero ...

Lazio, Lotito furioso per il ko di Milano: 'A giugno farò le mie valutazioni' Calciomercato.com

[themoneytizer id=”99064-6] Un ex giocatore e allenatore della Lazio, Mimmo Caso, quest’oggi compie 69 anni. La sua avventura in biancoceleste si è consumata in tre esperienze diverse: la prima, da c ...Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - "Chiedo serenità all’ambiente perché mancano quattro finali da qui al termine della stagione e ognuno deve fare la propria parte, dobbiamo continuare a creare un clima pos ...