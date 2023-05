L’Avellino riparte da Rastelli | il tecnico confermato al timone

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvanti con Massimoriaccende il motore, dopo l’inizio dell’era Ernesto Salvini. Nella mattinata il dirigente romano ha fatto tappa a Montefalcione, dopo le dimissioni accettate dal Siena. Tra le prime decisioni prese – ovviamente in piena sinergia con la famiglia D’Agostino – c’è la riconferma del trainer di Pompei. Quest’ultimo legato da un “contratto blindato” fino al 2024 ma con diverse opzioni. Nessun ribaltone dunque conche guiderà anche per la stagione 2023/2024 i lupi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

