Lavanga Cida | Manager protagonisti nei processi di trasformazione legati all' AI

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Noi disiamo convinti che iabbiano un ruolo centrale neidi trasformazioniall'introduzione dei sistemi di IA nelle imprese e sono in prima linea nell'impatto che essa ha nella costruzione di una nuova economia". A dirlo Teresa, direttore, in occasione della presentazione alla Commissione europea del rapporto conclusivo del Secoia deal-service confidence in ai through dialogue. "L'evoluzione del sistema aziendale - spiega - non può prescindere dai cambiamenti che l'AI apporta nella sfera dell'organizzazione, nelle condizioni di lavoro, nei problemi di gestione e nuova leadership e questi mutamenti richiedono il costante coinvolgimento dei dipendenti e soprattutto del management. I...