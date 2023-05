Latina | si opera un’ernia ma l’operazione va male | un’infezione le distrugge la spina dorsale

(Di martedì 9 maggio 2023). Un’zione che doveva finalmente risolverle quell’ernia tanto fastidiosa, ma che invece si è trasformata in un vero e proprio dramma. Nel febbraio del 2022 la 40enne disi era rivolta all’Icot per un intervento di “Artrodesi con discectomia e posizionamento di distanziatore interspinoso” – questa la nomenclatura tecnica. L’zione va: 40enne costretta al busto Si tratta, a quanto pare, di un intervento di routine, ma che ha trasformato, però, la 40enne in un ”robot”, perché ora ha la necessità permanente di un busto senza il quale la sua giovane rischia di crollare e piegarsi in due. L’avvocato Renato Mattarelli che assiste la donna nelle procedura di mediazione necessaria per l’avvio della imminente causa di risarcimento, ha evidenziato, inoltre, che ”l’intervento è stato ...

Si opera per un'ernia ma l'intervento va male: una donna di 40 anni vive ora sorretta da un busto LatinaToday

Si era sottoposta ad un intervento per curare un'ernia, ma l'operazione non è andata come avrebbe dovuto: da quel giorno non può vivere ...