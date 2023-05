Latina | quasi il 24% delle imprese passa di padre in figlio

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma – Nel Lazio, secondo gli ultimi dati Istat elaborati da Studio Temporary Manager – società specializzata nei servizi di temporary management- ben il 73,4%laziali con oltre 3 addetti, pari a65.000 aziende, è controllata da una persona fisica o da una famiglia e più di un quinto di queste (21,4%) tra il 2013 e il 2023 ha affrontato o affronterà ilggio del testimone. A livello provinciale, al primo posto per incidenza troviamodove il 23,7%con oltre 3 addetti controllate da una persona fisica o da una famiglia tra il 2013 e il 2023 ha affrontato o affronterà ilggio generazionale. Seguono Roma (22%), Rieti (19,6%), Viterbo (17,8%) e Frosinone (16,3%). Si tratta di una fase delicata per le ...

... ed è diventata una delle più apprezzate interpreti della musica afro -, ma anche ... Per farlo usa un sax filtrato elettronicamente, che gli permette di estrarne suonihendrixiani. Con lui ...Cui seguono altri 16 capoluoghi di provincia (Brescia, Brindisi, Catania, Imperia,, Massa, ... Sull'isola, infatti, si voterà inla metà dei capoluoghi di provincia, per un totale di 128 ...... ma soprattutto subendo solo 2 strike - out (erano stati 14 a); in verità molte sono state le basi regalate dai lanciatori campani (ben 11) e quindi le battute hannosempre trovato ...

Latina, fermato l'uomo accusato dello stupro. Gli applausi alla polizia ilmessaggero.it

Pd e 5 Stelle insieme solo in quattro capoluoghi di provincia Il Terzo polo da solo a Teramo e Latina, a Brindisi con la destra ...LATINA - Prima il furto di generi alimentari in un albergo di Latina Scalo, poi l'incursione nel cantiere dell'oratorio della parrocchia San Tommaso di Pontenuovo a Sermoneta. Tutti ...